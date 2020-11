Viola il coprifuoco per spacciare, 18enne denunciato a Pandino.

Fermato dai carabinieri

Era circa mezzanotte e mezza quando, nella frazione Nosadello del comune di Pandino, una pattuglia della Radiomobile di Crema, ha notato una persona in bicicletta cambiare velocemente direzione dopo aver notato l’auto dei militari.

Insospettiti dall’atteggiamento e in ottemperanza alle disposizioni in merito al contenimento dell’epidemia da Covid-19 che prevedono come noto il coprifuoco serale e notturno, i militari hanno fermato la persona in sella alla bici. Si trattava di un 18enne italiano residente a Pandino. I carabinieri hanno chiesto al giovane perché si trovasse fuori casa a quell’ora, ma il 18enne non è riuscito a fornire una spiegazione plausibile e una volta perquisito è stato infatti trovato in possesso di 52 grammi di marijuana e 205 euro, possibile provento di spaccio, il tutto posto sotto sequestro.

Denunciato per spaccio e multato

Il giovane è stato quindi denunciato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e sanzionato per la violazione delle norme in materia di contenimento dell’epidemia di Covid-19.ù

