Vigilia di Pasqua alcolica: cinque in ospedale

Come molto spesso in occasione delle festività, anche la vigilia di Pasqua nella Bassa c'è chi ha esagerato con i festeggiamenti. Diverse le persone finite in ospedale nelle ultime ore, nella Bassa come in tutta la provincia di Bergamo e di Cremona, con sintomi riconducibili ad un eccesso di alcol.

Pasqua alcolica nella Bassa, 118 al lavoro

Il primo caso è avvenuto nel Cremasco nel pieno del pomeriggio: un uomo di 29 anni è stato soccorso con i sintomi di un'intossicazione alcolica attorno alle 16.15 di ieri, sabato 8 aprile, in via Foscolo a Scannabue, frazione di Palazzo Pignano. È finito in ospedale a Crema.

Caravaggio, Croce rossa per un 43enne

Il secondo caso a Caravaggio, attorno alle 22.22 di ieri. Protagonista un uomo di 43 anni, soccorso dalla Croce rossa di Treviglio in via Santa Liberata in codice giallo. Fortunatamente le sue condizioni erano meno serie di quanto si temesse inizialmente, e il codice è stato abbassato a verde prima del trasporto in Pronto soccorso a Romano.

Stessa dinamica nella notte: attorno alla mezzanotte di oggi il 118 è intervenuto per un uomo di 38 anni soccorso in viale Monte Grappa a Boltiere, anche lui in codice giallo. Sul posto i sanitari del 118 che l'hanno portato in Pronto soccorso a Zingonia-Verdellino.

Pochi minuti più tardi, stesso copione a Stezzano, in via Zanchi. Stavolta, a dover essere soccorsa è stata una giovane ragazzi di 20 anni, che la Croce rossa di Bergamo intervenuta sul posto ha trasportato alla clinica "Gavazzeni".

E infine Mozzo: nel paese dell'hinterland di Bergamo l'allarme è scattato attorno alle 2 di questa notte. La Croce rossa di Bergamo ha raggiunto in via Liguria una donna di 47 anni, anche lei secondo le informazioni di Areu presentava sintomi da intossicazione alcolica. È stata portata in ospedale a Ponte San Pietro.