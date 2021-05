Via Istria, finalmente cominciati i lavori per ultimare la strada

Sono finalmente iniziati i lavori per l’ultimazione di via Istria ad Agnadello. L’Amministrazione ha escusso la fidejussione a copertura dei costi e ha affidato il cantiere alla ditta “Scavi Romanesi”.

Via Istria, l’incompiuta

I lavori sono iniziati nella prima settimana di maggio ed avranno una durata di 60 giorni. La strada era rimasta incompiuta a causa del fallimento delle imprese che hanno lottizzato la zona, vittime della crisi edilizia degli anni scorsi. La precedente Amministrazione aveva avviato l’iter per escutere la fidejussione da 46mila euro che avrebbe consentito al Comune di realizzare direttamente il prolungamento e collegarla a via Grazia Deledda, e ora la pratica è conclusa, e presto lo sarà anche il disagio dei residenti.

Nuova viabilità

A dare la notizia è l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Rovida, che spiega la nuova viabilità della zona, che garantirà a chi vive in via Deledda e in via Anna Frank un ulteriore collegamento al centro.

“La viabilità sarà regolamentata con senso unico in ingresso da via Padre Marcellino per la parte più stretta – ha affermato l’assessore – salvo poi passare progressivamente a doppio senso dopo i caseggiati esistenti per collegarsi alla porzione già realizzata”.

