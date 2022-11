"Vetrine in rosso" a Capralba contro la violenza sulle donne

Capralba si appresta a vivere un weekend all’insegna della legalità e del rispetto per le donne. In occasione della "Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne", istituita il 25 novembre dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, l’Amministrazione comunale ha deciso di sensibilizzare la cittadinanza verso un tema così drammatico che da decenni affligge la società.

Per i diritti e contro la violenza

Da venerdì 25 a domenica 27, il sindaco Damiano Cattaneo ha invitato tutte le attività commerciali capralbesi a partecipare all’iniziativa "Vetrine in rosso", allestendo al loro interno spazi dedicati alla figura femminile e alla soppressione di ogni forma di violenza perpetrata nei suoi confronti.

Dal canto suo, il Comune provvederà a dar vita in piazza Europa all’installazione "Frida Kahlo – La libertà di essere se stessi", attraverso la quale si cercherà di supportare le donne, vittime indifese di abusi e soprusi che necessitano di essere contrastati e condannati anche nei piccoli gesti quotidiani, in modo da fornire il giusto esempio alle nuove generazioni.

E proprio i giovani saranno i protagonisti del pomeriggio organizzato sabato 26 in Municipio. Qui infatti, il primo cittadino radunerà i neo-maggiorenni, che hanno appena ottenuto l’accesso al diritto di voto, e consegnerà loro una copia della Costituzione italiana.