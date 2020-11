Ventunenne travolto e ucciso dal treno a Crema, bloccata la linea Cremona-Treviglio

Non c’è stato nulla da fare per un 21enne travolto da un treno in stazione a Crema oggi, poco dopo le 12.30. Le indagini degli uomini del Commissariato di Crema e della Polfer sono ancora in corso.

Travolto e ucciso dal treno

La tragedia è avvenuta oggi, 17 novembre 2020, poco dopo le 12.30 in stazione a Crema. Il 21enne, originario di Pavia, ma residente a Bagnolo Cremasco è stato travolto e ucciso dal treno della linea Cremona-Treviglio delle 11.41. Inutile ogni tentativo di soccorrerlo: i Vigili del fuoco e i soccorritori del 118 non hanno potuto fare nulla. Sul posto sono giunti gli uomini della Polizia di Stato di Crema e della Polfer: da capire, ora, l’esatta dinamica di quanto accaduto. La linea Cremona-Treviglio è rimasta bloccata accumulando ritardi per i passeggeri.

