Ventottenne finisce in ospedale dopo una lite

Sirene di notte

Una violenta lite ha visto uscirne ferito un ragazzo di 28 anni, trasportato questa notte all'ospedale di Crema in codice giallo.

Non è ancora stata chiarita la questione a monte dello scontro: sul posto sono intervenuti gli operatori del 118.

Bagnolo Cremasco: giovane ferito dopo una lite

Un ragazzo di 28 anni è stato raggiunto dai soccorritori e trasportato all'ospedale di Crema questa notte dopo essere rimasto ferito in una lite. Ora è in codice giallo.

Le generalità del giovane, così come le cause del litigio, non sono ancora state rese note: quel che è certo è la chiamata ricevuta pochi minuti dopo le 5 di questa mattina dai soccorritori, allertati della presenza di un ferito a Bagnolo Cremasco, lungo l'ex Strada Statale 415. Gli operatori del 118 hanno rapidamente raggiunto il posto indicato, prestando al ragazzo le prime cure del caso e trasportandolo al nosocomio di Crema, dove è stato accolto in Pronto Soccorso in codice giallo poco prima delle 6 di questa mattina.