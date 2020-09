Veglia di preghiera per padre Gigi Maccalli

Giovedì 17 settembre una veglia di preghiera per le strade di Crema per chiedere la liberazione di padre Gigi Maccalli.

Veglia di preghiera in città

La Diocesi di Crema ha organizzato una veglia di preghiera per la liberazione di padre Gigi Maccalli. Appuntamento giovedì 17 settembre, quando quattro cortei raggiungeranno la cattedrale partendo da luoghi simbolo della vita quotidiana. Alle 20.30 si partirà dai luoghi del servizio, della scuola, del lavoro, del tempo libero, ovvero dal Centro Anfass in via Mulini, dall’Istituto Sraffa, dal Centro Longoni-Brico, dal ponte ciclopedonale sul Serio. I cortei confluiranno in cattedrale, dove alle 21.30 il vescovo Daniele Gianotti chiuderà la serata con la preghiera conclusiva.

