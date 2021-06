Vandali al parco: chi protesta si ritrova escrementi di cane in giardino

Parchi gioco ancora preda dei vandali, i residenti protestano e si ritrovano escrementi di cane in giardino.

Il parco di via Barbieri sotto attacco

Nel mirino dei teppisti è più volte finito il parco di via Barbieri, dove sono state sganciate le altalene. Il tutto mentre l’Amministrazione cerca di installare i nuovi giochi nei parchi di via Olanda, via Mattei, via Barbieri, "Resega" e "Cascina Rosa", dove sono stati realizzati i basamenti in cemento che li ospiteranno.

Colpito anche il parco Rosselli

I balordi, tuttavia, non danno tregua, infatti al parco Rosselli, nella notte fra giovedì 27 e venerdì 28 maggio, sono stati rotti i dispositivi di chiusura temporizzata dei cancelli. Le telecamere però hanno ripreso tutto e si spera possano portare all'identificazione dei responsabili.

Gli escrementi di cane nel giardino di chi protesta