Vandali al centro sportivo di Agnadello, danneggiati i gazebo dei campi da tennis

I vandali sono entrati in azione nella notte tra lunedì e martedì, devanstando i gazebo del centro sportivo. La presidente della Pro loco Pierina Bolzoni ha sporto denuncia dopo un post ironico su Facebook.

Vandali in azione, la presidente della Pro loco “ringrazia”

“É arrivato il momento di RINGRAZIARE! Esatto, ringraziare (scritto in lettere maiuscole) quelle “rispettabili persone” che questa notte hanno distrutto i due gazebo montati all’esterno dei campi da tennis e calcetto ma all’interno del centro sportivo della Moroncina – ha postato sulla pagina pubblica di “Non sei di Agnadello se…” – Che fastidio vi davano? Erano un piccolo riparo dal sole o dalla pioggia per gli utenti che decidono di usufruire del centro sportivo… Il tempo che dedichiamo per permettere ai cittadini di Agnadello, e non, che vogliono giocare a tennis e a calcetto, lo diamo a titolo completamente gratuito per far sì che le piccole entrate economiche possano permettere alle atlete/i, che fanno parte della famiglia del Gerundo volley, di svolgere l’attività sportiva senza che venga aumentata la retta annuale. La prossima volta, avvisateci prima, così vi lasceremo aperte le porte in modo che possiate, dopo aver fumato alcune sigarette lasciate sul posto, bervi anche un ottimo caffè. Ah, a titolo informativo: ovviamente la denuncia alle Forze dell’ordine é stata fatta. Con affetto e riconoscenza. Pierina Bolzoni”.

