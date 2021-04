Valanga di vaccini Covid in arrivo da domani a Treviglio, Spirano, Antegnate e Dalmine: come prenotare

Da domani, giovedì 28 aprile 2021, e per almeno due giorni, i centri vaccinali di Treviglio, Dalmine, Spirano ed Antegnate riceveranno una vera e propria “valanga” di dosi di vaccino Covid, e potranno (per la prima volta dall’inizio della campagna) lavorare a pieno regime. Ad annunciarlo è l’Asst Bergamo Ovest, oggi pomeriggio. La decisione arriva direttamente dalla struttura regionale di Guido Bertolaso, che ha selezionato Ats Bergamo, e di conseguenza le Asst bergamasche, per una extra-fornitura di vaccini.

Bassa, centri vaccinali a pieno regime

In sostanza, già da questo pomeriggio dovrebbero dunque liberarsi molti “slot” per le prenotazioni di tutti e quattro gli hub dell’Asst Bergamo Ovest.

CUS – Centro Universitario Sportivo Bergamo – Via Kennedy Dalmine

TreviglioFIERA – Ingresso da Via Casirate Vecchia – Treviglio

Pala Spirà – Via Sant’Antonio 22 – Spirano

Antegnate Gran Shopping- Via del Commercio, 3 – Antegnate

Solo per gli aventi diritto (da oggi anche over 55)

Nulla cambia ovviamente rispetto a chi siano gli aventi diritto, definiti a livello regionale per fascia d’età, patologia o disabilità. Proprio oggi si sono aperte le prenotazioni, in Lombardia, per i cittadini con più di 55 anni

Per prenotare occorre utilizzare i canali ufficiali di Regione Lombardia:

– Online: sul sito dedicato (CLICCA QUI)

– Tramite Call Center: Numero gratuito 800 894545 CLICCA QUI per chiamare

Si può anticipare il vaccino già prenotato

Per chi volesse “approfittare” dell’extra fornitura, è possibile cancellare la prenotazione già effettuata sul sito di Regione, o tramite call center, e fissare un nuovo appuntamento per domani, giovedì 29 aprile, o per dopodomani, venerdì 30 aprile.

“Per la prenotazione o la rimodulazione dell’appuntamento ogni paziente dovrà avere con sé, al momento della connessione al sito di Regione o della telefonata al call center, il numero della Tessera Sanitaria, Codice Fiscale e il proprio cellulare” fa sapere l’Asst Bergamo Ovest.

Leggi di più sul Giornale di Treviglio/RomanoWeek in edicola da venerdì mattina, 30 aprile