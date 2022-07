Vailatese denunciato per aver rubato una bicicletta elettrica da 1200 euro

È finito nei guai il giovane di Vailate, che nei giorni scorsi è stato inchiodato dalle telecamere di videosorveglianza del paese, dopo aver rubato una bicicletta elettrica di proprietà di un concittadino.

Ruba bicicletta elettrica, nei guai ragazzo di Vailate

Tutto è cominciato con la denuncia presentata da un cittadino marocchino residente in paese. Aveva lasciato la bicicletta appoggiata al muro del cortile della propria abitazione, e si era recato a fare la spesa. Al ritorno, la bicicletta non c'era più. I carabinieri della stazione del paese hanno quindi analizzato le immagini delle telecamere, riuscendo a individuare il giovane ladro che si allontanava in sella alla bicicletta rubata. L'identificazione non è stata difficile, e il responsabile, residente in paese, è stato denunciato per furto. La bicicletta restituita al legittimo proprietario.