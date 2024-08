Vailate piange Sebastiano Zonca, anima dello sport e del volontariato

Lutto cittadino a Vailate, durante la settimana di ferragosto, per Sebastiano Zonca, 72 anni, scomparso lo scorso 10 agosto.

Sport e volontariato

Una vita intera dedicata allo sport, al calcio in particolare, e al volontariato, tanto da essere stato insignito, alcuni anni fa, della benemerenza civica da parte del Comune di Vailate per la sua grande opera nel mondo del volontariato cittadino, continuata nel tempo sempre con impegno e costanza. Inoltre, insieme alla moglie Regina, è stato per anni uno dei tre Re Magi nel presepio vivente di Vailate, noto in tutto il territorio. Ha ricoperto anche il ruolo di figurante fisso nelle rievocazioni storiche dei pellegrinaggi al Santuario di Caravaggio. Nell’ambito sportivo, invece, Zonca è stato giocatore, allenatore e dirigente di diverse squadre. Diceva sempre che l’Ac Vailatese e il campo sportivo di via Roma erano un po’ come una sua seconda casa. E, in effetti, così è stato.

"Per sempre un esempio"

Tanti i messaggi di cordoglio pervenuti alla famiglia e sui social network da parte di giocatori, conoscenti e amici a partire dal primo cittadino Andrea Trevisan.

"A nome di tutta la cittadinanza e come portavoce della Giunta e dell’Amministrazione comunale - ha dichiarato il sindaco - esprimiamo il nostro ringraziamento per il bene fatto generosamente a favore dello sport, dei giovani e di tutto il nostro paese".

Ivan Colombo, ex presidente del Vailate Calcio, lo ha ricordato "come un grande uomo, che ha dedicato la sua vita allo sport. Sarai sempre un esempio per il “fubel” di Vailate, come lo chiamavi tu... Avrò sempre il ricordo di una grande persona con cui ho collaborato per undici anni. Era sempre disponibile a dare una mano a tutti con grande competenza e passione e ha visto passare davanti a sè generazioni intere di bambini e ragazzi di Vailate e di altri paesi, che ha visto crescere e diventare uomini. Fino alla fine è stato presente a sostenere i suoi ragazzi".

"Ciao grandissimo Zonca"

Anche il gruppo di minoranza "Prima Vailate" gli ha dedicato alcune righe sulla propria pagina Facebook: "Sebastiano è stato dedito alle attività sportive di Vailate. Un vero esempio per tutti. Ci uniamo al dolore della famiglia e porgiamo sentite condoglianze".

Un ultimo saluto è giunto, infine, dalla direzione e dal personale della Fondazione Ospedale Caimi, che ha sottolineato il suo esempio di grande volontà e coraggio dimostrati anche nel periodo della malattia: "Il suo approcciarsi sempre delicato e sereno e la lunga battaglia che ha combattuto ci siano di esempio. Ciao, grandissimo Zonca".

