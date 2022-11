Vailate: donna entra in casa per porgere le condoglianze a un anziano vedovo e gli ruba il portafogli

È entrata in casa di un anziano recentemente rimasto vedovo, con la scusa di fargli le condoglianze, e poi l’ha derubato. È una storia che lascia l’amaro in bocca, quella accaduta nei giorni scorsi in un appartamento del Cremasco, nella zona di Vailate. Ora la responsabile, identificata dalla vittima e dalla sua badante, è stata denunciata a piade libero dai carabinieri, e dovrà rispondere di furto con destrezza.

Le (finte) condoglianze e la visita di cortesia, per la scomparsa della compagna

Tutto è cominciato la mattina del 9 novembre, mercoledì scorso. Erano circa le 10,30 del mattino quando a casa di un anziano signore, la cui compagna è recentemente mancata, si è presentata una donna, asserendo di essere una conoscente della defunta e di voler porgere le condoglianze alla famiglia. L’uomo, che in quel momento si trovava in casa con la badante, ha deciso di aprire alla visitatrice, non immaginando certo quali fossero le reali intenzioni di questa visita di cortesia, apparentemente uguale a quelle che si ricevono spesso, in casa, dopo un lutto. Di più: la ladra è stata fatta entrare in casa, e l’uomo, da buon ospite, l’ha fatta accomodare. Dopo qualche chiacchiera di circostanza, la badante si è congedata e si è recata in altre stanze, per svolgere alcune incombenze domestiche, così i due sono rimasti soli in cucina.

Il portafogli appoggiato sul tavolo

Questione di pochi minuti: poco prima di andarsene, la misteriosa visitatrice ha fatto un giro attorno al tavolo della cucina, prendendo qualcosa che vi era appoggiato sopra. Lì per lì, l’anziano signore ha fatto a mala pena in tempo ad accorgersi del gesto, e non si è reso conto che l’oggetto che la donna si era infilata sotto il braccio era il suo portafogli, che poco prima lui stesso aveva appoggiato sul tavolo. La donna si è quindi dileguata. E soltanto poco dopo, al ritorno della badante in cucina, quando l’anziano signore le ha riferito quanto accaduto, lui stesso e la badante, dopo un controllo, si sono resi conto dell’accaduto. Hanno quindi lanciato l’allarme, telefonando alla figlia dell’uomo, che a sua volta ha allertato i carabinieri.

Le indagini e la denuncia

Arrivati sul posto, i militari della stazione carabinieri di Vailate hanno raccolto la testimonianza, concorde, di entrambi i soggetti, che hanno fornito una dettagliata descrizione della donna. Di più: l’uomo e la badante hanno anche dato un’indicazione su chi potesse essere, e l’hanno riconosciuta tra le foto di un fascicolo fotografico preparato proprio dai carabinieri, che evidentemente “conoscevano” già la ladra in questione. Così la responsabile è stata denunciata a piede libero per furto con destrezza.

Il portafogli ritrovato in giardino

Alcuni giorni dopo, l’anziano ha rinvenuto il portafoglio nel giardino di casa sua. All’interno c’erano i documenti, ma erano spariti i soldi: circa 50 euro in contanti, che la donna aveva estratto subito dopo il furto, per poi abbandonare il portafogli che ormai non le serviva più, e che anzi probabilmente, in caso fosse stata scoperta, sarebbe stato una prova a suo carico.