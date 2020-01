Vailate, addio a Garatti storico direttore della banda

Vailate dice addio ad Augusto Luigi Garatti, storico direttore del corpo bandistico locale. Aveva 93 anni.

Addio a Garatti, storico direttore della banda

Si è spento sabato scorso all’ospedale “Caimi”, dove stava trascorrendo l’ultimo periodo della sua vita, sempre circondato dall’affetto dei suoi cari. Il suo cuore si è fermato e, non appena la notizia si è diffusa, sono stati tantissimi i vailatesi hanno manifestato il proprio cordoglio ai familiari.

La comunità perde un’altra figura storica, un uomo che si è messo al servizio dei giovani per tanti anni. Sempre presente a celebrare le ricorrenze nazionali e la sagra del paese con il corpo bandistico, una realtà che Vailate vanta da più di due secoli.

L’impegno per la musica

Garatti suonava li clarinetto ed era entrato nella banda nel 1936, quindi nel 1969 era divenuto direttore, prima di passare il testimone al maestro Angelo Giussani. Dopo di lui è arrivato Maurizio Radaelli che ha diretto il corpo fino al 2007. Al momento sono il direttore musicale Luigi Moriggi e il primo clarinetto Angelo Vacchetti a portare avanti la formazione.

Una perdita per il paese

“Una perdita per tutto il paese – ha commentato rattristato il sindaco Paolo Palladini – Augusto era una persona buona, che nell’età della pensione non ha smesso di darsi da fare, soprattutto per la banda”. Lunedì nell’abitazione di piazzale Aldo Moro è stata allestita la camera ardente, dove si sono affollati numerosi concittadini. Da qui, martedì mattina è partito il corteo funebre diretto alla parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo per le esequie. Tanti vi hanno preso parte, stringendosi alle figlie e ai nipoti. Al termine della cerimonia, la salma si è diretta al tempio crematorio.