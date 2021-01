Vaccino antinfluenzale per minori, sei nuovi giornate per farlo a Treviglio

Sono stati aperti in queste ore diversi nuovi “slot” per prenotare il vaccino antinfluenzale per i bambini e i ragazzi dai due ai diciotto anni non compiuti, nelle tre sedi dell’Asst Bergamo Ovest (Treviglio, Calusco e Dalmine).

Vaccino antinfluenzale, si (ri)parte venerdì 8 gennaio

La campagna vaccinale – dopo la pausa per le festività – riparte venerdì prossimo, 8 gennaio. Sarà possibile prenotare il vaccino, come sempre, sull’app Zerocoda oppure sul sito prenota.zerocoda.it, cercando Asst Bergamo Ovest – vaccinazione antinfluenzale – offerta minori 2-18 anni non compiuti, scegliendo quindi la sede, il giorno e l’ora tra quelle disponibili.

In totale si tratta di sei nuove giornate di campagna, due per ciascun presidio (Treviglio, Calusco e Dalmine).

Si ricorda che i ragazzi devono essere residenti in uno dei Comuni della Asst Bergamo Ovest.

QUI l’elenco dei Comuni

Il vaccino spray

Si tratta del vaccino antinfluenzale in spray, che viene somministrato tramite un erogatore simile a quello dei tradizionali spray nasali. Ulteriori informazioni QUI, sul sito dell’Asst.

TORNA ALLA HOME