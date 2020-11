Vaccino anti-influenzale over-65: arrivate 105mila dosi per i medici di base

“Sono 105.000 le dosi di vaccino antinfluenzale destinate ai medici di medicina generale per i pazienti over 65, uno dei principali target previsti dalla campagna antinfluenzale di Regione Lombardia, già stoccate nei magazzini di ATS Bergamo e pronte per essere consegnate”. A confermarlo è Massimo Giupponi, direttore generale dell’Agenzia di Tutela della Salute. E’ di ieri l’annuncio dell’Agenzia sull’arrivo delle dosi, dopo settimane di polemiche sui ritardi nella consegna ai medici e dopo diversi episodi di assembramenti davanti agli studi medici della Bassa, per accaparrarsi i pochissimi vaccini finora disponibili.

Da oggi si prenota, da domani nelle farmacie (per i medici)

Già nel pomeriggio di oggi, in ordine all’arrivo dei vaccini antinfluenzali per i cittadini over 65 anni, l’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo aveva ricordato che Regione Lombardia, con una nota di venerdì 13 novembre, aveva confermato le tempistiche. Era infatti previsto che i medici di medicina generale avrebbero potuto effettuare le prenotazioni da questo pomeriggio e ritirare le dosi nelle farmacie a partire da mercoledì 18 novembre per poi procedere con le somministrazioni.

TORNA ALLA HOME