Vaccini, pressing sugli over 60 ancora scettici: Johnson senza appuntamento

Accesso libero ai centri vaccinali, senza prenotazione, per gli "ultimi" sessantenni che ancora non si sono vaccinati. Lo ha deciso l'Ats di Bergamo e per questo anche i centri vaccinali dell’ASST Bergamo Ovest apriranno da lunedì 12 luglio l’accesso diretto alla vaccinazione.

Per tutti il monodose Johnson and Johnson

Agli Over 60 sarà garantita la somministrazione del vaccino Johnson&Johnson che prevede una sola e unica dose, quindi senza necessità di richiamo. Per tutti i centri vaccinali è stata decisa una fascia oraria preferenziale per l’accesso senza prenotazione: dalle 8 alle 16. Di seguito gli indirizzi dei centri vaccinali.