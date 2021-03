Vaccini anti Covid, Piloni: “Per il Cremasco serve un hub anche a Rivolta”

Tre ulteriori punti vaccinali nella provincia di Cremona: a Soresina, a Rivolta d’Adda e a Oglio Po. È quanto ha chiesto il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni in una lettera inviata ieri all’assessore Letizia Moratti e al direttore generale Giovanni Pavesi.

“Non è necessario procedere nell’immediato, ma la campagna vaccinale si preannuncia lunga – specifica il consigliere – è dunque importante che si valutino queste, o anche altre sedi, per assicurare la massima copertura e agevolare la popolazione residente in tutti i bacini della nostra provincia. Non mi sfuggono i problemi relativi ai costi e al personale – conclude Piloni – ma è anche vero che siamo di fronte ad una campagna eccezionale e dobbiamo fare di tutto per raggiungere tutti i cittadini utilizzando le strutture che abbiamo sul territorio”.