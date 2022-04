Vaccinazione anti Covid, aperte le prenotazioni per la quarta dose a over 80 e over 60 fragili

Lotta al virus

Dopo la pubblicazione della determina AIFA in Gazzetta Ufficiale, da oggi, è possibile prenotare la quarta dose (seconda dose di richiamo booster) per gli over 80, gli ospiti dei presidi residenziali per anziani e gli over 60 con elevata fragilità.

Vaccinazione, quarta dose

Le somministrazioni partiranno giovedì 14 aprile e potranno essere somministrate dopo almeno 4 mesi (120 giorni) dalla terza dose (prima dose di richiamo) e, al momento, non è indicata per i soggetti che abbiano contratto l'infezione da SARS-CoV-2 successivamente alla somministrazione della prima dose di richiamo.

Coinvolti oltre 650mila lombardi

I lombardi di età pari o superiore a 80 anni, vaccinabili in base al calendario stabilito dal Ministero, sono 519.710. La vaccinazione di questa platea è garantita da 35 hub vaccinali distribuiti su tutto il territorio regionale, 370 farmacie aderenti e 6 cooperative di medici di medicina generale. Coinvolti in questa fase della campagna vaccinale anche 58mila ospiti delle Rsa e 70.231 cittadini con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti di età pari o superiore a 60 anni.

Aperte le prenotazioni

Tra i cittadini ad elevata fragilità, coloro che sono stati vaccinati con la terza dose all'interno delle strutture sanitarie che li hanno in cura potranno essere già contattati per la somministrazione della quarta dose dal proprio Centro specialistico di riferimento. In alternativa, possono prenotarsi per la vaccinazione presso uno degli hub vaccinali lombardi, accedendo alla piattaforma di prenotazione regionale. In questo caso, il giorno dell'appuntamento, il paziente deve presentare idonea documentazione sanitaria attestante una delle condizioni di salute indicate sulla circolare ministeriale e i certificati vaccinali relativi alle precedenti somministrazioni.

La prenotazione può essere fatta accedendo al portale di prenotazione prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it.

Vaccinazioni al PalaSpirà

L’ASST Bergamo Ovest ha scelto, come centro vaccinale, quello del PalaSpirà di Spirano (Via Sant’Antonio), tuttora attivo per l’emergenza Ucraina. L’Hub sarà aperto, fino al 30 aprile, dalle 8 alle 16, dal lunedì al sabato (escluso lunedì dell’Angelo, domeniche e 25 aprile).

In Italia sono stati autorizzati da AIFA per la somministrazione della quarta dose i vaccini a mRNA Spikevax di Moderna e Comirnaty di BioNTech/Pfizer. La quarta dose di vaccino antiCovid è prevista per le persone che abbiano compiuto o superato gli 80 anni, per gli ospiti delle Rsa e per gli over 60 fragili, inseriti nelle categorie a rischio. I cittadini che si recano presso i Centri vaccinali o in farmacia per effettuare la vaccinazione, dovranno portare con sé un documento di identità e i certificati vaccinali relativi alle precedenti somministrazioni. La quarta dose non si deve somministrare a chi ha contratto l'infezione da Sars-CoV-2 dopo la terza dose.

Chi sono i pazienti fragili

I pazienti fragili sono i cittadini over 60 con malattie acute o croniche che sono più a rischio non solo di infettarsi ma anche di poter evolvere in una malattia clinicamente più significativa con possibilità di ricovero in ambiente ospedaliero.

Malattie respiratorie: fibrosi polmonare idiopatica e malattie respiratorie che necessitino di ossigenoterapia.

Malattie cardiocircolatorie: scompenso cardiaco in classe avanzata (III – IV NYHA), pazienti post-shock cardiogeno.

Malattie neurologiche: sclerosi laterale amiotrofica e altre malattie del motoneurone; sclerosi multipla; distrofia muscolare; paralisi cerebrali infantili; miastenia gravis e patologie neurologiche disimmuni.

Malattie endocrine: diabete di tipo 1; diabete di tipo 2 in terapia con almeno 2 farmaci per il diabete o con complicanze; morbo di Addison; panipopituitarismo.

Malattie epatiche: cirrosi epatica. Malattie cerebrovascolari: evento ischemico-emorragico cerebrale con compromissione dell’autonomia neurologica e cognitiva: stroke nel 2020-21 e stroke antecedente al 2020 con ranking ≥ 3.

Emoglobinopatie: talassemia major; anemia a cellule falciformi e altre anemie gravi.

Altro: fibrosi cistica; sindrome di Down; grave obesità (BMI >35) e disabili gravi ai sensi della legge 104/1992 art. 3 comma 3.