Usa una PostePay (non sua) per pagare la spesa, denunciata per ricettazione

Usa una PostePay - non sua - per pagare la spesa, ma è stata denunciata per ricettazione e uso indebito di carte di pagamento. E' successo a Bagnolo Cremasco dove i carabinieri hanno fermato una 52enne, con precedenti di polizia, che nei giorni precedenti aveva pagato diversi acquisti nei supermercati del paese utilizzando carte a lei non intestate.

Usa la PostePay di un'altra persona per pagare la spesa

La mattina del 13 febbraio la vittima - titolare della PostePay - si è presentata alla caserma di Bagnolo e ha denunciato che la mattina dell’8 febbraio si era recata in un supermercato di Bagnolo a fare la spesa e aveva pagato regolarmente con la sua carta di pagamento. Poi era tornata a casa e si era accorta di non averla più con sé. La donna è tornata al supermercato a cercarla, ma non è riuscita a trovarla. Ha fatto

rientro a casa dove, nel consultare l’app delle Poste Italiane, ha notato la presenza di alcune transazioni da lei non eseguite o autorizzate e ha

capito che qualcuno aveva usato illecitamente la sua carta di pagamento.

Sei pagamenti per 107 euro

I pagamenti erano stati effettuati nello stesso supermercato dove lei aveva fatto la spesa e in un altro supermercato, entrambi di Bagnolo, e ha verificato che i movimenti non autorizzati sono risultati ben sei per una somma complessiva di circa 107 euro.

I militari, una volta acquisite le precise informazioni della denunciante, hanno iniziato gli accertamenti e si sono presentati nei supermercati

dove erano stati effettuati i pagamenti non autorizzati.

I militari hanno visionato le riprese dalle telecamere interne delle due attività commerciali e, confrontando gli orari delle operazioni eseguite

con la carta PostePay con le immagini registrate, hanno potuto vedere la persona che aveva utilizzato la carta in quei momenti per effettuare i sei pagamenti nel giro di un’ora. La donna nel pagare aveva anche presentato la carta fedeltà dei supermercati ed è stato quindi facile capire chi fosse la titolare di tale carta fedeltà e, di conseguenza, l’autrice degli indebiti pagamenti.

Denunciata una 52enne

Hanno poi acquisito la foto della 52enne e, utilizzando i fotogrammi che la ritraevano, i militari hanno accertato rapidamente che la donna

immortalata dalle telecamere degli esercizi commerciali fosse la stessa di cui avevano acquisito la foto. E’ stata quindi denunciata all’Autorità

Giudiziaria per ricettazione e indebito utilizzo di carte di pagamento.