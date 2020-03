Urta un camion e si ribalta nel campo, ferita 52enne

Urta un camion e si ribalta in un campo, ferita una 52enne a Dovera. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 3 marzo 2020, lungo la exSS235.

Urta un camion e si ribalta in un campo

E’ successo ieri, intorno alle 19 a Dovera. Gli uomini del Comando di Lodi, sono intervenuti per un incidente stradale avvenuto sulla strada Provinciale ex 235 al km 42+100 nel territorio comunale di Dovera. Una Fiat Panda, alla cui guida si trovava una donna di 52 anni, dopo aver urtato un mezzo pesante è finita fuori dalla sede stradale, ribaltandosi su un fianco in un campo a lato strada.

Trasportata in ospedale

La 52enne, è stata aiutata ad uscire dall’abitacolo dal personale dei Vigili del Fuoco e affidata ai soccorritori del 118. Successivamente è stata trasportata in ospedale a Melegnano con contusioni di lieve entità (codice verde). Illeso il conducente del mezzo pesante, un uomo di 56 anni. Sul luogo dell’incidente, oltre ai Vigili del Fuoco e ai sanitari, anche i carabinieri di Lodi.

TORNA ALLA HOME