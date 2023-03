Urta con l'auto un ragazzo, ma quando scende per scusarsi viene preso a calci e pugni

Ha urtato con l'auto un giovane per sbaglio, ma quando è sceso per scusarsi è stato brutalmente aggredito. E' successo domenica, 26 febbraio, a Vailate.

Dall'incidente all'aggressione

Erano le 21 di domenica quando un 67enne stava transitando nel centro di Vailate lungo via Montebello Tanzi con la sua auto. Improvvisamente, l'uomo ha urtato con la macchina un giovane che stava camminando sul bordo della strada in compagnia di due amici. Secondo le prime ricostruzioni, i tre ragazzi avranno avuto sui 25 anni.

Resosi contro dell'incidente, il 67enne è sceso dall'auto per sincerarsi delle condizioni del ragazzo investito. Fortunatamente il 25enne non ha riportato ferite e non ha contattato l'ambulanza. Non appena il conducente lo ha raggiunto, i quattro hanno iniziato a discutere verbalmente e dalle parole uno dei giovani è passato presto alle mani.

Preso a calci e pugni in strada

L'uomo ha infatti raccontato alle Forze dell'ordine di aver subito una vera e propria aggressione. Uno dei 25enni lo avrebbe, infatti, preso a calci e pugni per poi accanirsi anche contro la sua Fiat danneggiando la carrozzeria. Dopo averlo aggredito, i ragazzi sono scappati via.



Il 67enne ha subito chiamato il 118 chiedendo l'intervento del personale sanitario. Sul posto sono arrivati i soccorsi della Croce Bianca di Rivolta d'Adda che dopo averlo ascoltato hanno avvisato i carabinieri. All'arrivo dei militari, però, degli aggressori non c'era più traccia. Le ricerche subito iniziate non hanno portato ancora all'individuazione dei responsabili. Nel frattempo il 67enne è stato trasferito in ambulanza all'ospedale Maggiore di Crema per accertamenti.