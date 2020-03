Ursula Von der Leyen: “In questo momento in Europa siamo tutti italiani” VIDEO

Cari italiani, in questo momento difficile, voglio dirvi che non siete soli. L’Italia è parte dell’Europa, e l’Europa soffre con l’Italia. In 🇪🇺siamo tutti italiani. The @EU_Commission will channel several billions of € to 🇮🇹 to help SMEs, healthcare sector & the people #COVID19 pic.twitter.com/2ZN4qXz61Y — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 11, 2020

“Cari italiani, in questo momento così difficile vorrei dire a tutti voi che lottate contro il virus, che non siete soli”. Rompe un silenzio durato giorni, e parecchio criticato, l’Unione europea sull’epidemia di Coronavirus in Italia. E lo fa in modo pressoché inedito, con un videomessaggio della presidente della Commissione Ursula Von der Leyen. In cui in italiano, rivolgendosi alla nazione più colpita d’Europa da Covid-19, von der Leyen promette importanti interventi economici per far fronte all’emergenza. E rimarca che – nostro malgrado – la gestione dell’emergenza italiana sarà preziosa anche per il resto dell’Unione.

“Il vostro sforzo e il vostro esempio sono prezioni per tutti i cittadini europei. Stiamo seguendo con preoccupazione e profondo rispetto e ammirazione quello che state facendo. L’Europa soffre con l’Italia. Siamo tutti italiani” ha detto la presidente, che ha poi citato il “70 percento di negozi chiusi in Lombardia”

