Uova di Pasqua in dono dall’oratorio

Due grandi uova di pasqua, ma soprattutto di cioccolato. Sono state donate dall’Oratorio di Pandino a due realtà in prima linea in questi giorni di emergenza sanitaria: l’ Ospedale di Crema e la Casa di Riposo Ospedale dei Poveri.

“Come possono delle uova di cioccolata fare del bene? – diceva don Andrea Lamperti Tornaghi, in un video pubblicato qualche giorno fa sui social – Ce lo siamo chiesti qui in oratorio e forse abbiamo trovato una risposta. Un’iniziativa di carità in vista della pasqua a sostegno di due importantissime realtà l’ Ospedale di Crema e la Casa di Riposo Ospedale dei Poveri di Pandino”.