Un’estate ricchissima di eventi per tutti i gusti

Il programma, fittissimo, inizia questo weekend ma proseguirà anche per tutto il mese di luglio a Rivolta.

L'estate di eventi

Al via un’estate piena di iniziative a Rivolta con un ricchissimo calendario di appuntamenti che riguarderanno cultura, musica, sport, giochi, drink & food e che accompagneranno i mesi di giugno e luglio. Gli eventi sono quasi tutti concentrati venerdì, sabato e domenica ma ci sarà anche qualche appuntamento in mezzo alla settimana. Oggi, sabato, è previsto il "Pomeriggio in musica" curato da Musicainsieme in occasione della 30esima Festa europea della musica mentre domenica il campo sportivo comunale ospiterà la XI edizione del Torneo di calcio «Andrea Severgnini» dedicato ai bambini da 9 a 11 anni a cura di Inter Club Rivolta mentre in piazza Vittorio Emanuele II si svolgerà il consueto appuntamento con il Mercatino dell’Antiquariato gestito dalla Pro loco. Il prossimo weekend di giugno spazio invece alla lettura nella biblioteca comunale con l’inizio del presidio per i bambini da 0 a 6 anni e il saggio serale di Twirling nella piazza principale.

Mangia & Scopri

La vera novità, tanto attesa quest’anno, sarà "Mangia & Scopri", una camminata turistico-gastronomica- naturalistica alla scoperta delle bellezze del borgo rivoltano a cura di Unibenessere, Associazioni e Commercianti (evento su prenotazione) mentre in serata la Pro loco ha organizzato negli spazi del centro socio-culturale «Puccini e le sue donne», un racconto cantato delle storie delle grandi eroine pucciniane in occasione della morte di Giacomo Puccini. Tanta l’attenzione alla musica in questa super estate rivoltana con doversi concerti per tutti i gusti: "Il canto della Terra", concerto di musica vocale a cura del Gruppo vocale Terzo Suono, la serata musicale in compagnia dei musicanti della Banda cittadina "S. Alberto", il concerto del Quartetto d’archi "Oisavar" curato dalla Pro loco, "La nona di Beethoven, inno all’umanità" a cura di Unibenessere, il Tributo ai Nomadi, alcune serate dedicate al rock e altre con Dj Rivoltani dedicato a vari temi (serata country, serata anni ‘90, aperitivo discomusic).

Luglio

In particolare venerdì 5 luglio sarà allietato dai balli tenuti dal Gipsy Country line dance e dal motoraduno dei centauri del gruppo "Sgagnamanuber". L’area di via Turati sarà quindi rallegrata per tutta estate dal "S. Alberto Summer Music Fest 2024". Per i giovedì d’estate invece da segnalare la Sfilata di moda giovedì 27 giugno organizzata da UniBenessere, Commercianti, Mixar e volontari che sarà seguita da una grande pizzata in piazza e «Nerdvania», una serata dedicata agli appassionati di giochi ma anche al food con i ristoratori rivoltani. A fine giugno è previsto un weekend dedicato ad una esercitazione provinciale della Protezione civile nei pressi del fiume Adda a cura dell’Amministrazione e del gruppo di Protezione civile "La Torre". Grande festa poi per il weekend del 6 e del 7 luglio con tre iniziative di rilievo: "Scopri Rivolta d’Adda e i suoi monumenti" che si svolgerà in notturna, un percorso storico-artistico a cura dei Custodi dell’arte e della parrocchia, i "Successi nel commercio" con i riconoscimenti per meriti imprenditoriali ai commercianti rivoltani e il Gran Concerto di S. Alberto in occasione della festa patronale. Non mancherà infine il "Cinema sotto le stelle", la rassegna cinematografica curata dal Comune e dalla biblioteca che accompagnerà tante serate estive tenendo compagnia con le pellicole più note.

