Undicenne in bicicletta soccorso dopo una caduta a Caravaggio

E' stato trasportato in ospedale in codice giallo il bambino di 11 anni rimasto ferito ieri sera in via Folcero a Caravaggio.

Caduta dalla bici

L'allarme è scattato intorno alle 22.40. Sul posto un'ambulanza della Croce rossa di Treviglio in codice giallo per soccorrere un bambino di 11 anni dopo una caduta in bicicletta.

Il bambino è stato poi trasportato in ambulanza in codice giallo all'ospedale di Treviglio.

Incidente in monopattino

Incidente in monopattino per un 15enne a Casaletto Vaprio. Il giovane si trovava in viale Piero Manara, ieri sera, 7 agosto, intorno alle 23. L'incidente è avvenuto mentre il 15enne si trovava alla guida di un monopattino elettrico. Soccorso da un'ambulanza della Croce verde di Crema è stato poi trasferito in ospedale a Crema in codice giallo. Sul posto anche i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente.