Un'altra bomba d'acqua nella notte: grandine, alberi caduti e danni nella Bassa

Un'altra notte di fuoco, anzi di acqua - e ghiaccio - nella Bassa. Dopo i due fortissimi temporali che si sono abbattuti venerdì su tutta la Lombardia, questa notte (25 luglio) un altro nubifragio ha causato diversi danni e preoccupazione. Già nel pomeriggio un primo rovescio aveva colpito con forti raffiche di vento, pioggia e grandine. A Ciserano, nel parco comunale Fopa Gera, danni al chiosco con tavoli, sedie e ombrelloni in balìa della forza del nubifragio.

Bomba d'acqua sulla Bassa

Le sirene dei Vigili del fuoco questa notte sono tornate a suonare in gran parte della Bassa Bergamasca che, come il resto della Lombardia (e delle regioni di nord est), è stata colpita dall'ennesimo fortissimo temporale. Una prima scarica si è abbattuta intorno alle 21.30. Cielo scuro, proprio come venerdì quando in pochi minuti s'è fatta notte in pieno giorno.

Ma i danni maggiori si sono registrati nella notte. Intorno alle 4 un secondo temporale, anche questo con vento forte, pioggia e grandine. Chicchi grandi come palline da tennis immortalate dai residenti nella zona fra Martinengo e Cologno. A Rivolta le vie del paese si sono trasformate in un fiume di acqua e ghiaccio: immagini impressionanti che in molti hanno voluto immortalare.

Rivolta inondata dalla grandine

Una notte di interventi

Un'altra notte impegnativa per i Vigili le fuoco e la Protezione civile. Moltissime le telefonate in particolare per alberi caduti e tetti danneggiati e scoperchiati. Alberi pericolanti sono stati segnalati a Rivolta in via Ponte Vecchio, a Treviglio in via Caravaggio, mentre altri alberi si sono abbattuti su cavi elettrici come successo a Urgnano in via delle Industrie. Alberi in strada, invece, a Rivolta lungo la Sp1, ad Arcene in via Verdi, a Urgnano in via dei Curti, a Pognano in via Verdi.

Crolli e danni alle strutture si sono registrati, invece, a Treviglio in via del Bosco e a Urgnano in via del Paradiso e nella frazione di Basella. A

Rivolta in via Dante Alighieri, ad Arcene in vicolo Mario Bianco e a Spirano in via Milano i Vigili del fuoco sono intervenuti per danni ai tetti di abitazioni e garage.