Una discarica a cielo aperto lungo l'Adda, i volontari smaltiscono oltre 400 chili di rifiuti

Quintali di rifiuti sulle sponde dell’Adda a Spino, coinvolto anche il comune di Zelo Buon Persico. Purtroppo non è una novità che vengano abbandonati i rifiuti, ma quello che è stato scoperto nei giorni scorsi ha dell’incredibile: lungo le rive del fiume Adda si trova una vera e propria discarica a cielo aperto.

Il Comune di Spino d’Adda è intervenuto con i volontari, mentre il comitato "Ambiente e benessere" ha segnalato la situazione al sindaco di Zelo Buon Persico Angelo Madonini.

"Nei giorni scorsi, Comune e volontari hanno raccolto 445 chilogrammi di rifiuti abbandonati lungo l'argine del fiume Adda, nella zona tra il ponte della Paullese e la green way verso Lodi – ha dichiarato il sindaco Enzo Galbiati - Un dato preoccupante, che evidenzia la mancanza di rispetto per il nostro territorio. Questo scempio è il risultato di abbandoni continui e irresponsabili, che deturpano la nostra natura e richiedono interventi straordinari per il recupero e la pulizia. È inaccettabile che queste situazioni si ripetano ogni anno, nonostante gli sforzi di chi si impegna per mantenere il territorio vivibile e decoroso. Tolleranza zero per chi sporca. Chiediamo a tutta la cittadinanza di fare la propria parte, rispettando l’ambiente e segnalando chi non lo fa. Gli incivili vanno fermati, per il bene di tutti. Insieme possiamo proteggere il nostro paese e le sue bellezze naturali. Basta poco: rispettiamo le regole, rispettando il nostro futuro".