Una challenge per far capire ai giovani l’importanza di stare a casa

Con l’hashtag #stayathomechallenge i giovani parlano ai giovani per far capire loro l’importanza di stare a casa per combattere il contagio da Coronavirus. A lanciare l’iniziativa è la Consulta Giovani Crema con lo scopo di vivere la quotidianità trasformata, ma comunque col sorriso.

#stayathomechallenge

Ma come funziona la #stayathomechallenge? Ognuno realizza delle stories o dei post sui social per mostrare come trascorre in casa un momento che è solitamente abituato a passare all’aperto o in altri luoghi. Lo scopo è quello di invitare tutti, anche e soprattutto i più giovani a evitare di uscire, se non per motivi più che validi e a rispettare tutte le norme indicate dalle istituzioni. È necessario cercare di far capire che è estremamente importante stare in casa. Si vuole far passare il concetto che il sacrificio attuale e momentaneo protegge tutti, anche gli amici e i parenti che potrebbero essere più fragili, soprattutto i vostri nonni. Siamo fortunati perché la tecnologia attuale ci permette di vivere molte abitudini quotidiane anche rimanendo nelle mura domestiche.

La responsabilità per far fronte alla situazione attuale è di tutti, non solo delle istituzioni e delle forze dell’ordine, ma di ogni singolo cittadino. Il messaggio che la Consulta Giovani Crema vuole mandare è proprio questo: ognuno faccia la sua parte e dimostri agli altri che si può fare e insieme ce la faremo.

Quindi, condividi stories e/o post per mostrare come trascorri in casa un momento che sei abituato a vivere in altri ambienti, tagga @consultagiovanicrema e usa l’hashtag #stayathomechallenge. Sfida i tuoi amici a fare lo stesso e per creare un bellissimo circolo virtuoso.

