Un ventilatore polmonare per Treviglio

Un ventilatore polmonare per l’Ospedale di Treviglio. Dopo aver aiutato l’ospedale di Crema, gli abitanti di Dovera vanno in soccorso anche dell’ospedale della Bassa.

Postino e Dovera solidali

Da un post sul gruppo Facebook “Duéra”, all’organizzazione di un vero e proprio team della solidarietà. Per affrontare l’emergenza Coronavirus, un gruppo di doveresi si è messo a disposizione di un concittadino che ha chiesto aiuto per la Croce Verde di Crema, dove presta servizio. Così, dopo aver trovato l’appoggio della Fondazione Cassa Rurale e Artigiana di Postino e Dovera, i cittadini hanno aperto una raccolta fondi per aiutare la Croce Verde di Crema. Alla campagna si sono uniti la Pro Loco di Dovera, l’ Avis comunale di Dovera e la BCC di Dovera e Postino che grazie al supporto della BCC di Caravaggio e Cremasco ha stanziato 10mila euro destinati all’Ospedale di Lodi e all’Ospedale di Crema.

Alla Croce verde 300 tute

Pro Loco di Dovera, Avis di Dovera, Gruppo Genitori Scuola Primaria Dovera, Bottega del Colore di Dovera, Duebi di Spino d’adda, Camo Due di Dovera e alcuni privati hanno dato il massimo per far fronte all’emergenza. Con i soldi raccolti, il team della solidarietà ha acquistato 300 tute protettive recapitate alla Croce Verde di Crema.

E ora un ventilatore polmonare

Da qui, l’idea di ripartire con una nuova raccolta fondi per acquistare un ventilatore polmonare da destinare all’Ospedale di Treviglio, che come tanti altri è al collasso per mancanza di posti letto. Il ventilatore costa 10mila euro e la disponibilità dell’articolo estremamente bassa, ma con la campagna “Respiriamo”, il gruppo di benefattori cercherà di centrare l’obiettivo. Il gruppo Facebook Duéra ha inoltre attivato una pagina Facebook chiamata “Duéra per emergenza covid-19” ed una pagina Instagram chiamata “MyDovera” dove, verranno pubblicati i vari aggiornamenti.

