Un uomo di 47 anni trovato privo di vita in un hotel di Casale Cremasco

Un uomo di 47 anni è stato trovato privo di vita nella mattina di oggi, venerdì 15 gennaio 2021, a Casale Cremasco.

Trovato privo di vita in hotel

A stroncarlo con ogni probabilità è stato un malore fatale che non gli ha lasciato scampo. La tragedia è avvenuto all’Hotel Arpini di Casale Cremasco. Il corpo del 47enne è stato trovato privo di vita nella mattina di oggi, venerdì 15 gennaio 2021. A lanciare l’allarme sono stati i colleghi che non lo hanno visto scendere per la colazione.

Inutili i soccorsi

Sul posto sono immediatamente giunti i soccorsi ma come gli uomini del 118 sono entrati nella stanza non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, avvenuto con ogni probabilità per un arresto cardio circolatorio.

