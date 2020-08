A Pandino è in arrivo un nuovo comandante per la Polizia locale. Si tratta di Francesca Paola Mauro, 44 anni, di Orio Litta. Arriva da Crema dove dal 2019 ha lavorato con l’incarico di vice comandante.

La Locale di Pandino ha un nuovo comandante

La Polizia locale di Pandino ha un nuovo comandante. Entrerà in servizio il 17 agosto Francesca Paola Mauro e sarà il primo comandante donna nella storia della Polizia locale pandinese. 43 anni, di Orio Litta, Mauro arriva da Crema dove ha lavorato da maggio 2019 con l’incarico di vice comandante e vanta una lunga esperienza di servizio a Lodi. L’incarico fiduciario le è stato affidato dal sindaco Piergiacomo Bonaventi e scadrà con il termine del mandato amministrativo, nella primavera del 2024.

Subentra al comandante Cagninelli

Francesca Paola Mauro subentra nell’incarico di comandante della Polizia locale di Pandino a Ruggero Cagninelli, il cui mandato – durato sei mesi per sostituire Andrea Assandri, passato al Comune di Garbagnate nell’autunno 2019 – è scaduto il 30 giugno scorso. Il nuovo comandante andrà ad aggiungersi ai tre agenti in servizio, ma il Comune ha intenzione di potenziare l’organico. E’ stato, infatti, aperto un bando per l’assunzione a tempo indeterminato di un altro agente.

