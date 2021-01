Un lupo nel Cremasco

Avvistato a Pieranica quello che potrebbe essere un lupo. E’ il terzo caso in un mese.

Lupo a Pieranica

Un residente lo ha seguito riprendendo il pedinamento con il telefono. Pelo folto e stazza canina, vagava nella campagna pieranichese in cerca di cibo. E’ stato visto la mattina della vigilia di Natale da un cittadino che dopo aver filmato la scena ha chiamato il 112. Dalla centrale operativa è stata inviata una pattuglia, ma dell’animale nessuna traccia. Il video è circolato sui social, fra supposizioni e illazioni sulla natura dell’animale, frutto di pareri discordanti.

La pista dello sciacallo dorato

L’esemplare potrebbe non essere un lupo, ma uno sciacallo dorato, un canide arrivato durante il secolo scorso dal Medio Oriente. Stanziatosi nella penisola balcanica, negli ultimi decenni si è spostato in Slovenia e da lì in Italia, dove è possibile rintracciarlo stabilmente in Friuli, Veneto e Trentino, mentre Lombardia ed Emilia Romagna sembrano per raggiunte solo da esemplari erranti. Non è il primo avvistamento di lupo, o presunto tale, avuto in questa zona. Nei primi giorni di dicembre si sono registrati avvistamenti simili a Bagnolo Cremasco e a Crema.

I precedenti a Crema e Bagnolo Cremasco

La prima segnalazione in ordine di tempo è quella di domenica 6 dicembre, quando un bagnolese ha avvertito i carabinieri che un animale simile a un lupo si aggirava in paese. Giunta nel luogo indicato dal residente, la pattuglia dei militari è riuscita a intercettare l’esemplare e filmarlo prima che questo si desse alla macchia, scomparendo nella campagna. Il giorno successivo un animale simile è stato visto a Ombriano, frazione di Crema direttamente confinante al Comune di Bagnolo Cremasco. A imbattersi nel lupo, questa volta sono stati direttamente due carabinieri impegnati nella consueta attività di controllo del territorio. Uno dei due ha immortalato la silhouette del canide mentre procedeva in mezzo alla strada, proprio davanti all’auto dei carabinieri. Anche in questo caso le sembianze sono sembrate proprio quelle del lupo, ma non è stato possibile fare ulteriori accertamenti. Forse si tratta del medesimo esemplare avvistato due settimane dopo a Pieranica o magari sono membri appartenenti allo stesso branco.

TORNA ALLA HOME