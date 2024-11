Un amore a passo di danza per Federica e Giovanni

di Sara Barbieri

Hanno fatto del ballo la loro ricetta d’amore e più passano gli anni più collezionano successi. L’ultimo in ordine di tempo, per l’imprenditore capralbese Giovanni Boccù e la moglie Federica Gualina, originaria di Chiari, è arrivato sulla pista della prestigiosa gara di ballo Wsdf World Dance Sport Federation.

Da Capralba a Rotterdam

Coppie da tutta Europa si sono affrontate in più turni di gara danzando sulla storica pista dell’Holland Masters di Rotterdam, da cui ne sono usciti vincitori proprio i due cremaschi per la categoria Senior V, sopra i 70 anni di età. La passione per il ballo, nata per puro caso, li lega e continua a rafforzare il loro amore ogni anno di più.

"Io sapevo ballare, mentre mio marito no – ha spiegato Federica - Un giorno, assistendo a un’esibizione di ballo a una festa, abbiamo chiesto informazioni al riguardo e da lì è cominciata la nostra avventura in questo mondo strepitoso".

In pista dal 2008

Un’avventura che non si è più conclusa ma al contrario, ha portato la coppia cremasca a salire sui più prestigiosi podi di ballo. Iscritti al Professional Team di Milano si allenano, almeno tre volte la settimana al «Le Class» di Offanengo con il maestro Agostino Danzi.

"La nostra prima gara, risale al 2008 ed è stata un campionato italiano a Rimini nel quale abbiamo ottenuto subito tre secondi posti", ha ripercorso con la mente Federica.

Tanto lavoro, tenacia e determinazione che hanno però dato i loro frutti. Dopo Rimini, infatti, la loro parabola è stata tutta in salita: Transilvania, Paesi Bassi, Vienna fino ad arrivare all’ultima preziosa vittoria nella gara internazionale Wsdf, a Lussemburgo.

"In gare del genere – spiega Federica - ci si misura in cinque diversi tipi di ballo, valzer inglese (che è un valzer lento), tango, valzer viennese, slow fox e quick step. Abbiamo partecipato in venticinque coppie gareggiando su quattro turni. Siamo ovviamente super contenti della nostra performance".

Tanta la soddisfazione per essere tornati in Italia con la medaglia al collo, ma la voglia di migliore e di raggiungere risultati sempre migliori li accompagna in ogni istante: "Ce la metteremo tutta ogni volta per perfezionare il nostro ballo, grazie di cuore a chi in ogni gara ci applaude e ci fa calorosi complimenti".

