Un ambulatorio nuovo per la pediatra

Un ambulatorio tutto nuovo per la pediatra Tiziana Lucia Muratori all’interno del centro civico di Agnadello.

Ambulatorio nuovo per la pediatra

Domenica scorsa, dopo la celebrazione della "Messa dello sportivo", che ha raccolto tutte le associazioni sportive del territorio per una benedizione e per gli auguri di Natale, è stato inaugurato il nuovo ambulatorio medico, per la gioia dei genitori dei piccoli assistiti dalla dottoressa. Quindi il parroco don Marco Leggio che ha benedetto i locali.

"Un luogo completamente rinnovato all’interno del centro civico posto al piano terra, con una sala d’attesa esclusiva, dedicato alla cura dei più piccoli - ha spiegato il sindaco Stefano Samarati - Durante il periodo pandemico abbiamo purtroppo constatato che gli ambulatori medici non erano in grado di ospitare tre medici di Medicina generale e una pediatra durante l’arco della settimana: infinite le code e gli assembramenti, al caldo l’estate e al freddo d’inverno. Da oggi ogni medico avrà il proprio ambulatorio: il dottor Atella e la dottoressa Fulcini continueranno ad esercitare negli ambulatori posti all’esterno della struttura, mentre la pediatra sarà all’interno, più precisamente nell’ex Ufficio sociale".

Riconversione del Centro civico

Un grande passo in avanti per le famiglie secondo il primo cittadino, oltre che per una riconversione del centro civico.

"Questa soluzione, autorizzata da Ats Valpadana, garantirà nuovi spazi non solo ai medici, ma anche ai pazienti che troppo spesso si ritrovano accalcati in attesa di farsi visitare - ha concluso - Auspichiamo che tutti i medici di Medicina generale comincino a ricevere su appuntamento in modo da ridurre le code all’esterno".

L’ambulatorio, interamente rinnovato, è stato sistemato e imbiancato dai volontari dell’Associazione Boschiroli.