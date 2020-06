Ucciso da un colpo di pistola alla testa, cadavere scoperto in un cantiere. E’ successo questa mattina nel quartiere Sabbioni di Crema.

Cadavere in cantiere

A fare la terribile scoperta sono stati gli operai del cantiere edile aperto in via don Primo Mazzolari, a Crema, che, questa mattina, poco dopo le 7 erano pronti per iniziare la loro giornata di lavoro.

All’interno del cantiere, però, gli operai hanno trovato il corpo senza vita di un uomo. Si tratterebbe, secondo le prime informazioni, di un uomo sulla trentina. Sul corpo i segni di un colpo di pistola alla testa.

Indagini in corso

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Crema ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Allertate le Forze dell’ordine che stanno eseguendo ora i rilievi di rito per stabilire cosa sia accaduto e se si sia trattato di un gesto volontario dell’uomo o di omicidio.

