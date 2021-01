Uccide un cagnolino a calci, denunciato un uomo

I carabinieri di Pandino hanno identificato e denunciato un uomo, italiano, che ieri pomeriggio ha ucciso un piccolo cane a calci, di fronte alla sua padrona.

L’incontro casuale per strada e l’aggressione

A denunciare il fatto, avvenuto a Spino d’Adda, è stata la proprietaria del piccolo cane, un meticcio di piccola taglia. Ieri pomeriggio attorno alle 15 stava passeggiando con il suo animale, in via Gradella, quando ha incrociato l’uomo, che a sua volta stava passeggiando con al guinzaglio il suo cane, più grande. Come spesso capita, i due animali hanno cominciato a ringhiare. Ma quel che nessuno si aspettava è stata la reazione dell’uomo. Forse per proteggere il proprio animale ha sferrato con grande violenza un calcio al piccolo meticcio, uccidendolo. Poi si è allontanato a piedi, lasciando la donna di stucco. Le indagini per identificare l’uomo sono durate meno di un giorno. Individuato, rischia ora una denuncia e una multa.

TORNA ALLA HOME