Ubriaco cade dal motorino, per un 30enne denuncia e ritiro della patente

Perde il controllo del suo motorino e cade a terra, ma era ubriaco e i carabinieri lo denunciando ritirandogli anche la patente.

Ubriaco cade dal motorino

I carabinieri della Stazione di Rivolta d’Adda, al termine degli accertamenti, hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un cittadino straniero di 30 anni, residente in provincia di Milano. I carabinieri della pattuglia, verso le 18.30 di ieri, 8 gennaio 2024, sono intervenuti

Rivolta perché in una via del centro era stata segnalata una caduta autonoma da un motorino. Quando sono arrivati sul posto, hanno

identificato il conducente, accertando che aveva perso il controllo del mezzo, di sua proprietà.

Denuncia e patente ritirata

Per l’uomo è stato richiesto l’intervento di un’ambulanza e il personale sanitario lo ha curato sul posto tenuto conto che aveva solo leggere escoriazioni a causa della caduta. Ma durante le fasi di identificazione e di intervento dei sanitari i militari hanno notato il suo stato di alterazione incompatibile con la guida di un veicolo. E’ stato sottoposto all’alcoltest che ha evidenziato un valore di circa 1,80 g/l, quasi quattro volte il consentito, tasso peraltro molto alto e decisamente pericoloso per chi si mette alla guida di un ciclomotore.

Tenuto conto dell’aggravante per avere causato un incidente stradale, per l’uomo è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria, il ritiro della patente di guida e il sequestro del ciclomotore ai fini della confisca.