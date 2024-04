Ubriaco alla guida, in auto aveva un manganello: denunciato 28enne bergamasco

Guidava con un tasso alcolemico di quattro volte superiore ai limiti di legge e in auto teneva un manganello telescopico di 62 centimetri: fermato dai carabinieri e denunciato un 28enne bergamasco pregiudicato.

Fermato alla guida ubriaco

I Carabinieri della Stazione di Casalbuttano hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza e porto abusivo di oggetti atti ad offendere un uomo di 28 anni, residente in provincia di Bergamo e pregiudicato.

La notte del 28 aprile, poco dopo le 2, la pattuglia, nel corso del servizio di controllo del territorio, si trovava nel centro abitato di Casalbuttano e, sulla via Bergamo, ha notato un’auto con il solo conducente a bordo che si muoveva in direzione di Cremona e zigzagava, mettendo in pericolo gli altri utenti della strada. Hanno inseguito l’auto, intimando l’alt ma l’uomo ha proseguito la marcia per alcuni chilometri, fino confine del comune di Castelverde dove è stato bloccato.

Quando i militari si sono avvicinati all’auto per identificarlo, l’uomo aveva in mano una bottiglia di vino che ha tentato di nascondere nel portaoggetti della portiera. Inoltre, i militari hanno subito notato che dietro uno dei sedili era presente un manganello telescopico.

Denunciato un 28enne bergamasco

Identificato e accertato che presentava chiari sintomi di alterazione da abuso di alcol, è stato sottoposto al test dell’etilometro che ha evidenziato un valore di circa 2,00 g/l, quattro volte il consentito. Il manganello, della lunghezza di 62 centimetri e di cui è vietato il porto in maniera assoluta, è stato sottoposto a sequestro e, avuto il riscontro del suo stato di alterazione psicofisica durante la guida,

tenuto conto anche dell’aggravante dell’orario notturno, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza e porto

abusivo di oggetto da offesa e la sua patente è stata immediatamente ritirata. L’auto, di proprietà di altra persona, è stata affidata al proprietario.

