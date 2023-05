Ubriaco alla guida del Tir, travolge e uccide un ventenne

Ubriaco alla guida, ha travolto e ucciso l'automobile di un ragazzo di vent'anni. È stato arrestato il camionista residente a Capralba ma domiciliato a Mozzanica, Diego D, che lunedì era alla guida del Tir responsabile di un terribile incidente stradale a Ospitaletto, in provincia di Brescia.

Travolge un furgone e una Bmw

La vittima è Christian Poletto, 20 anni. Dipendente della "Tanghetti Salotti" di Cazzago San Martino e residente a Brescia (al villaggio Violino), il giovane stava percorrendo la circonvallazione, e si trovava all'altezza del distributore Q8, alla guida di un furgone.

Come riporta PrimaBrescia.it, sulla stessa strada viaggiava il Tir condotto dal capralbese. All'improvviso, quest'ultimo ha perso il controllo del camion e ha colpito il furgone del ventenne, e una Bmw. Il camion ha finito la sua corsa contro il muro di un'azienda ed ha preso fuoco. Il conducente, nell'urto, è stato catapultato fuori dal parabrezza e soccorso dagli automobilisti che lo seguivano, appena prima che le fiamme avvolgessero il mezzo.

Contuso, ma non in pericolo di vita. Salvo anche il conducente della Bmw, trasportato in ospedale. Da subito hanno destato gravi preoccupazioni invece le condizioni del 20enne. Gravissime, fin dal principio, le sue condizioni. Il giovane è stato a lungo rianimato sul posto, ma a nulla sono valsi tutti i tentativi di salvarlo. Poco dopo le 18 è stato dichiarato il decesso.

Ubriaco alla guida

Ricoverato al Civile di Brescia il camionista capralbese è stato sottoposto, come di routine, al test alcolemico: era pari a 1,59 grammi per litro, oltre tre volte il limite consentito per gli automobilisti. Mentre per i conducenti di Tir, dovrebbe essere pari a zero. È quindi scattato l'arresto per omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza: l'uomo è piantonato in ospedale.