Ubriaco aggredisce prima i genitori poi i carabinieri, 27enne arrestato

Una volta bloccato è stato portato in ospedale a Crema e poi arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia in attesa del rito per direttissima.

Era tornato a casa ubriaco e aveva iniziato dare in escandescenza contro i genitori, poi all'arrivo dei carabinieri si è scagliato anche contro di loro. E' successo nella notte di ieri, 30 marzo, a Cremosano. Nei guai un 27enne.

Ubriaco aggredisce i genitori

A chiamare i carabinieri della Compagnia di Crema è stato il padre del giovane dopo che, quest'ultimo - un 27enne che già in passato si era reso protagonista di episodi simili - era tornato a casa visibilmente ubriaco e aveva iniziato a dare in escandescenza. Sul posto, a Cremosano, si è portata una pattuglia dei carabinieri che una volta arrivati hanno potuto constatare lo stato alterato del 27enne e i danni che aveva già causato all'interno dell'abitazione.

Arrestato per resistenza a pubblico ufficiale

Vista la situazione e visti i pregressi episodi accaduti i militari hanno richiesto l’intervento dei sanitari del 118 per portare le cure del caso al

ragazzo. Preso da un improvviso scatto d'ira, però, il giovane ha cercato di scagliarsi contro la madre, come per riprendere la discussione poco prima interrotta venendo prontamente bloccato dai militari presenti sul posto.

Sentendosi bloccato ha quindi iniziato a divincolarsi e a dare calci e pugni ai due carabinieri per cercare di liberarsi dalla presa: i militari, mantenendo la calma e cercando di evitare che qualcuno rimasse ferito, sono riusciti infine a bloccare definitivamente il ragazzo e a condurlo prima in ambulanza all’ospedale di Crema e poi in Compagnia Carabinieri dove, visti i fatti accaduti, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma fino alla celebrazione del rito direttissimo avvenuto nella stessa giornata di ieri con la convalida dell’arresto da parte del Giudice. Nel frattempo il ragazzo è stato rimesso in libertà.