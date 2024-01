Ubriaca al volante provoca un incidente, patente ritirata a una 44enne

Ubriaca al volante, invade la corsia opposta e provoca un incidente: patente ritirata e auto sotto sequestro. E' successo a Offanengo nella notte del 7 dicembre scorso. Nei guai una 44enne italiana denunciata per guida in stato di ebbrezza.

Ubriaca al volante causa un incidente

I fatti risalgono allo scorso 7 dicembre. Nella notte, intorno alle 00.45, una pattuglia dei carabinieri di Soncino era stata inviata per rilevare un incidente stradale tra due auto avvenuto poco prima a Offanengo. Giunti sul posto i militari avevano notato una donna sdraiata per terra in chiaro stato di alterazione: pronunciava frasi senza senso e, quando si è alzata, barcollava vistosamente e non riusciva a stare in piedi.

Le testimonianze raccolte hanno permesso ai carabinieri di ricostruire quanto era accaduto. La donna, una 44enne, alla guida della sua auto aveva invaso la corsia opposta finendo per scontrarsi con un'altra auto su cui viaggiavano quattro persone rimaste fortunatamente illese. Viste le sue condizioni i militari avevano richiesto l'intervento di un'ambulanza che aveva trasportato la 44enne in ospedale a Crema per le cure del caso.

Denunciata una 44enne

Tenuto conto dei chiari sintomi che presentava i militari hanno chiesto ai sanitari di eseguire gli accertamenti specifici per verificare l’eventuale stato di alterazione e, proprio attraverso l’esito di queste analisi, è stato confermato che la donna aveva alzato il gomito, e parecchio. Infatti, l’esito degli esami ha stabilito che aveva un tasso alcolico di oltre 1,75 g/l, quasi quattro volte il limite consentito.

I carabinieri della Stazione di Soncino l'hanno quindi denunciata e le hanno ritirato la patente oltre a porre sotto sequestro l’auto ai fini

della confisca.