Truffa online: denunciati due uomini

Truffa online

Truffavano tramite web ignari compratori sul sito “eBay”. La stazione dei carabinieri di Sospiro ha denunciato due pregiudicati di origini calabresi per aver messo in vendita un motocoltivatore inesistente, facendosi accreditare sulla carta “Postepay”, intestata ad uno dei due, 750 euro. L’uomo vittima della truffa, residente a Pieve San Giacomo, non si è visto recapitare il mezzo agricolo e così ha sporto denuncia.

Trenta precedenti

Le indagini avviate con la denuncia della vittima sono state eseguite a partire dalla carta “Postepay” su cui era stato accreditato l’importo dei 750 euro. L’intestatario della carta “Postepay” e il numero di cellulare utilizzato come contatto per portare a termine la compravendita hanno consentito di risalire ai responsabili. Uno dei due individui denunciati ha commesso negli ultimi 2 anni almeno altri 30 reati simili utilizzando il medesimo modus operandi.

