Truffa dello specchietto nel parcheggio del cimitero, denunciato un 25enne

Ha messo in atto uno dei "trucchetti" più conosciuti riuscendo a spillare 300 euro a un ignaro automobilista, ma è stato identificato e poi denunciato dai carabinieri di Bagnolo. Nei guai un 25enne residente in provincia di Siracusa, con precedenti di polizia a carico anche

per reati dello stesso genere.

Truffa nel parcheggio del cimitero

I fatti risalgono a un pomeriggio di fine agosto, quando i militari di Bagnolo hanno ricevuto la denuncia di un uomo del posto che ha raccontato che, quella mattina aveva subito una truffa da parte di un uomo che, con l’uso della tecnica dello specchietto, si era fatto consegnare la somma di 300 euro come risarcimento per un danno che non aveva provocato.

La vittima ha raccontato che, quella mattina, era andato al cimitero del paese e, al termine della visita, quando stava lasciando il parcheggio, ha sentito un forte rumore sulla carrozzeria della sua auto. Poi, una persona ha richiamato la sua attenzione e gli ha detto che mentre faceva manovra gli aveva urtato un faro dell’auto, chiedendo anche di essere rimborsato per il danno subito. La vittima aveva visto che la sua auto non aveva danni, ma si era spaventato ed era andato con il truffatore a prelevare del denaro a un vicino bancomat, consegnando 300 euro ritirati in più tranche perché quell’uomo, dopo ogni prelievo, gli ripeteva che i soldi non erano sufficienti a coprire le spese del danno.

Denunciato un 25enne con precedenti

La vittima ha fornito una precisa descrizione dell’uomo che lo aveva truffato, descrivendo anche l’auto su cui viaggiava pur non avendo annotato la targa. Le informazioni ricevute e le immagini delle telecamere pubbliche e private della zona dove era transitata l’auto del truffatore, hanno permesso ai militari di risalire alla targa del veicolo e hanno accertato chi fosse il proprietario. Si tratta di un 25enne, con precedenti a carico per numerosi fatti simili. I militari hanno acquisito la foto del 25enne e hanno preparato un fascicolo fotografico da mostrare alla vittima che senza alcun dubbio ha riconosciuto proprio lui come l’uomo che aveva simulato il sinistro stradale e si era fatto consegnare il denaro. Per questo motivo, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per truffa.