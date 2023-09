Truffa dello specchietto, denunciato un 39enne inchiodato dalle telecamere

Le indagini dei carabinieri della stazione di Romanengo, durate alcuni mesi, hanno portato alla denuncia di un 39enne, residente in provincia di Siracusa e con numerosi precedenti di polizia per reati simili, accusato di tentata truffa e danneggiamento.

Truffa dello specchietto

Tutto era partito da una denuncia presentata da un residente lo scorso aprile. Quella mattina la vittima si trovava in centro a Offanengo quando ha sentito un forte rumore di impatto sullo specchietto del lato destro della sua auto. Non avendo notato, però, nulla di anomalo ha proseguito per la sua strada fin quando è stato raggiunto da un'altra auto. Lì, il 39enne lo ha affiancato accusandolo di aver colpito lo specchietto della sua auto mentre si trovava in sosta lungo la via appena percorsa dalla vittima.

Nonostante il 39enne l'avesse invitato a constatare insieme i danni raggiungendo una piazza lì vicina, la vittima - sicura di non essere stata coinvolta in nessun sinistro - ha proseguito la sua corsa mentre il 39enne si allontanava in un'altra direzione. Quando ha potuto controllare, però, lo specchietto risultava ammaccato, nonostante non ci fosse stata alcuna collisione. A quel punto è stato chiaro che si trattava della classica "truffa dello specchietto". Il 39enne aveva quindi simulato l'incidente per chiedere un risarcimento danneggiando lo specchietto della vittima.

Identificato grazie alle telecamere

Così l'uomo ha deciso di denunciare tutto ai carabinieri che hanno subito avviato le indagini del caso partendo dalle vie percorse dalle auto

della vittima e del presunto autore del fatto. Hanno acquisito le immagini registrate dalle numerose telecamere di sorveglianza pubbliche presenti in paese e hanno verificato che, in effetti, era stata rilevata un’auto esattamente corrispondente a quella descritta dalla vittima riuscendo a prenderne in numero di targa.

Denunciato un 39enne con precedenti simili

I militari hanno quindi effettuato gli accertamenti sul mezzo e hanno individuato il proprietario del mezzo, ovvero una donna. Ma i militari

sono riusciti a risalire al reale utilizzatore del mezzo, identificato nel 39enne, fermato più volte e in diverse località alla guida del veicolo, persona già segnalata più volte per avere commesso o tentato di commettere la truffa dello specchietto.

I militari quindi hanno acquisito la sua foto e hanno preparato un fascicolo fotografico da mostrare alla vittima che, senza alcun dubbio, ha

riconosciuto proprio il 39enne come l’uomo che aveva simulato il sinistro stradale. Per questo motivo è stato denunciato all’autorità giudiziaria per tentata truffa e danneggiamento.