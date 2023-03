Truffa al distributore per fare rifornimento gratis, nei guai un 34enne

Aveva inventato uno stratagemma per fare rifornimento gratis di carburante, ma è stato scoperto e denunciato per truffa. Nei guai un 34enne, con precedenti, a Offanengo.

Truffa al distributore

A far partire le indagini dei carabinieri di Romanengo è stata la denuncia presentata, lo scorso 24 febbraio, dal titolare di un distributore di carburante di Offanengo. Il gestore, infatti, era venuto a conoscenza da alcuni clienti che la colonnina self del suo distributore non erogava lo scontrino dopo il rifornimento. Il gestore ha quindi aperto la colonnina per capire il motivo del blocco e ha notato che all’interno della feritoia era stato inserito un pezzo di cartone ricoperto di nastro isolante che ostruiva il regolare passaggio degli scontrini.

E infatti, all’interno, vi erano tre scontrini incastrati che non potevano uscire all’esterno e quindi non potevano essere recuperati da chi aveva

fatto rifornimento.

Beccato grazie alle telecamere

A quel punto, dopo aver risolto l'ostruzione della bocchetta ha deciso di visionare le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza per capire cosa fosse accaduto. Nelle immagini si nota, la sera prima, un'auto - di cui era ben leggibile la targa - dalla quale, dopo aver parcheggiato davanti alle colonnine, era sceso un uomo che aveva inserito un pezzo di cartone nella bocchetta di erogazione degli scontrini. Due giorni dopo, ovvero la sera del 25 febbraio, era successa la stessa cosa.

L'ostruzione serviva ad impossessarsi, in un secondo momento, dei vari scontrini che sono emessi anche in caso di parziale o di mancata

erogazione del carburante ai vari clienti, permettendo a chi li recupera di inserire il codice alfanumerico riportato sul biglietto e ottenere il

carburante senza pagare l’importo parzialmente o totalmente non erogato in precedenza.

Denunciato un 34enne

I militari hanno proceduto al sequestro del pezzo di cartone usato come tappo e, dopo la sua denuncia, hanno dato inizio agli accertamenti volti a identificare l’autore del fatto. Sono quindi partiti dalla targa del veicolo, individuando e identificando l’utilizzatore del mezzo. Quelle due sere, l’uomo era giunto al distributore e aveva inserito nella bocchetta il pezzo di cartone coperto di nastro isolante, dandogli una forma tale da non renderlo visibile dall’esterno, ma permettendogli di estrarlo e, di conseguenza, di far uscire tutti gli scontrini che erano in coda all’interno alcuni dei quali per parziali o mancati rifornimenti.

I militari, nel vedere le telecamere hanno quindi riconosciuto il 34enne, perché da loro ben conosciuto per i suoi precedenti di polizia. Una volta identificato è stato denunciato per truffa.