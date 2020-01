Trovato morto in casa farmacista di Crema: aveva 45 anni

Trovato morto in casa farmacista di Crema: Giorgio Bertolini aveva 45 anni. L’allarme lanciato dai genitori nella serata di lunedì 27 gennaio 2020.

Farmacista trovato morto in casa

I genitori non riuscivano a mettersi in contatto con lui. E dopo ripetuti tentativi hanno lanciato l’allarme. Così nella serata di ieri, intorno alle 23, i Vigili del Fuoco si sono portati a casa sua, in via Griffini.

Inutili i soccorsi

Una volta riusciti ad entrare nell’appartamento lo hanno trovato riverso a terra. Giorgio Bertolini, noto farmacista di piazza Garibaldi a Crema , era già deceduto. Inutili i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario. Aveva solo 45 anni.

