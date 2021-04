Trovato in possesso di dieci alberi rubati, giovane denunciato per ricettazione

Il valore dei dieci alberi rubati, tre gelsi e sette “carpinus piramidali”, si aggira intorno ai tremila euro.

La denuncia

L’operazione è stata condotta nella giornata di ieri dai Carabinieri della stazione di Romanengo, che hanno denunciato il giovane per ricettazione. Al termine di un’intensa attività di indagine, infatti, i militari dell’Arma hanno deferito in stato di libertà un trentenne offanenghese, allevatore separato e pregiudicato, segnalato alle autorità per ricettazione.

La refurtiva

Dopo una serie di accertamenti, infatti, le forze dell’ordine hanno rinvenuto nella cascina del giovane tre alberi di gelso e sette “carpinus piramidali” che erano stati rubati dalla ditta “COIM Spa” di Offanengo tra il 13 e il 16 marzo scorsi. Il bottino, del valore stimato di circa tremila euro, è stato posto sotto sequestro ma lasciato nel campo in quanto gli alberi erano stati già piantumati e in fase di fioritura.

