Trovato in casa in fin di vita, Covid-19 si porta via anche il volontario Piero Tonelli

Piero Tonelli era membro dei Combattenti e reduci, tra i fondatori del Comitato restauriamo il monumento ai Caduti, Fredo. Covid-19 lo ha spento stamane, venerdì 20 marzo, a 79 anni.

Piero Tonelli, volontario sempre presente

Mercoledì i pompieri avevano portato fuori dalla sua casa Piero Tonelli facendolo uscire dalla finestra e in ambulanza era stato trasferito all’ospedale di San Donato Milanese dove è spirato questa mattina. Viveva solo e da giorni era febbricitante. A trovarlo e a chiamare i soccorsi è stato un nipote.

“Non rispondeva al telefono e così ho avvertito il nipote – ha detto afflitto il presidente dei Combattenti e reduci Marco Patrini – Lo ha trovato in condizioni gravissime e non ce l’ha fatta. Era sempre presente a ogni cerimonia, tra i fondatori del comitato per restaurare Fredo. Senza di lui è come se mi mancasse un braccio”.

