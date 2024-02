Trovato con un etto di hashish, 19enne denunciato

Lo hanno trovato in possesso di un etto di hashish e lo hanno denunciato. Nei guai un 19enne bergamasco fermato a Vailate dai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Crema.

Spaccio, denunciato un 19enne

Continua l’attività di contrasto alla vendita e all’uso di droghe nel cremasco, con una nuova operazione di servizio che ha consentito di

sequestrare un etto di stupefacente. Infatti, il pomeriggio di domenica 11 febbraio i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Crema hanno

denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un 19enne, residente in provincia di Bergamo, trovato in possesso di hashish.

Poco dopo le 17.30 della domenica, i militari della Radiomobile, durante il normale servizio di controllo del territorio, lungo la SP 34 a Vailate hanno notato un’auto che li precedeva con il solo conducente a bordo. I militari gli hanno intimato l’alt per un controllo, ma ha proseguito la marcia per alcune centinaia di metri, muovendosi all’interno dell’abitacolo come se volesse nascondere qualcosa. Una volta fermato è stato identificato e, oltre al tentativo di eludere il controllo, anche il fatto che fosse residente in provincia di Bergamo e che fosse molto nervoso per un normale controllo, risultando in regola con i documenti personali e del veicolo, hanno fatto sorgere dei sospetti ai militari.

Nascondeva la droga nelle mutande

Lo hanno perquisito, controllando anche l’auto, e, nelle parti intime, hanno trovato un involucro in cellophane con ben 101 grammi di hashish. La successiva perquisizione nella sua abitazione non ha portato ad altri ritrovamenti. Lo stupefacente è stato sequestrato e il 19enne è stato accompagnato in caserma a Crema e denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente.